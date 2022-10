Affetto da specifiche paure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affetto da specifiche paure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOBICO

Significato/Curiosita : Affetto da specifiche paure

Identificazione. il gioco è in grado di aiutare i bambini a superare le loro paure, perché gli consente di trasferire l'oggetto del timore su un altro oggetto...

I fobici è un film del 1999 diretto da giancarlo scarchilli. il film è composto da quattro episodi distinti, ma accomunati dal tema delle fobie.

