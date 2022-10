Uno che dice di avere facoltà paranormali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno che dice di avere facoltà paranormali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SENSITIVO

Significato/Curiosita : Uno che dice di avere facolta paranormali

Medium sono stati oggetto di studio da parte della parapsicologia per via di presunti fenomeni paranormali di tipo fisico che, a detta dei sostenitori...

Parapsicologia. la persona che si ritiene possieda tali facoltà è detta esper o sensitivo (anche paragnosta, soprattutto se collegato alla retrocognizione; medium... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

