Sovrasta la soffitta - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : TETTO

Significato/Curiosita : Sovrasta la soffitta

Il ciborio è un elemento architettonico a forma di baldacchino che sovrasta l'altare maggiore nelle chiese. poggia generalmente su quattro supporti verticali...

Significati, vedi tetto (disambigua). disambiguazione – "tetti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tetti (disambigua). il tetto o copertura... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con sovrasta; soffitta; sovrasta l orchestra; Venne distrutta con la sovrasta nte abbazia; Tre montagne che sovrasta no Cortina d Ampezzo; sovrasta la cantina; soffitta abitabile; Una soffitta , un sottotetto; In casa e in soffitta ; soffitta ; Cerca nelle Definizioni