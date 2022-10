Sigla di un codice dello smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla di un codice dello smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIN

Il codice morse, detto anche alfabeto morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice a...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo fumetto francese, vedi pin-up (fumetto). con il termine di pin-up (termine di lingua inglese traducibile con "da appendere")... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Una sigla turistica; Una sigla antimafia; sigla di un Irlanda; sigla di un organizzazione di Stati americani; Il codice che descrive i reati; codice olimpico per il Regno Unito; Teme il codice ; codice in breve; Antichi spartani stanziati nella periferia dello Stato; Un Roger dello schermo; Parte dello pneumatico; Un ingrediente fondamentale dello Spritz; Il bastone utilizzato per farsi gli autoscatti con lo smartphone ; Accomuna smartphone , televisori, tablet e computer; Un codice che si legge con lo smartphone ; Si seleziona sullo smartphone quando si vola;