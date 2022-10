Piccolo baule che può contenere cose preziose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo baule che può contenere cose preziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCRIGNO

Significato/Curiosita : Piccolo baule che puo contenere cose preziose

Vedi baule (disambigua). il baule è una cassa solida, resistente e capiente, destinata a contenere oggetti. le componenti essenziali di un baule sono...

Commons contiene immagini o altri file su scrigno scrigno, su treccani.it. url consultato il 29 dicembre 2019. scrigno, su dizionari.corriere.it. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con piccolo; baule; contenere; cose; preziose; piccolo specchio d acqua; Vincenzo che scrisse Un borghese piccolo piccolo ; piccolo carnivoro simile alla mangusta; piccolo e giovane uccello dalle piume gialle; baule con il tesoro; Un baule tto per signore; baule che conteneva oro e gioielli nell antichità; Il martinetto nel baule dell auto; Serve a contenere l acqua di un bacino idrico; contenere per ridurre gli estremi; Si usa per contenere penne e matite; Piccolo astuccio per contenere aghi e spilli; Si mostra per cose che si apprezzano; Trattano cose d altri tempi; Il Giovanni autore di cose di cosa nostra; Lo sono tutte le cose che hai acquistato; S incastonano solo quelle preziose ; Il rapper Marco Fiorito autore di Cose preziose ; Chi studia e si intende di pietre preziose ; Sciarpe preziose ; Cerca nelle Definizioni