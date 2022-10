Passano in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passano in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COLI

Significato/Curiosita : Passano in cucina

La cucina calabrese è una cucina povera, di origine contadina, con numerosi piatti fortemente legati alle ricorrenze religiose: a natale e all'epifania...

– se stai cercando il particolare ceppo, vedi escherichia coli o157: h7. escherichia coli (migula, 1895) castellani & chalmers, 1919 è un batterio gram-negativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

