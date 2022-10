Materiale elastico per rivestimenti e imbottiture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale elastico per rivestimenti e imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATTICE

Stampo, è possibile ottenere imbottiture preformate già pronte per l'utilizzo, senza bisogno di taglio o sagomatura. questo è il caso delle imbottiture dei...

Dei materassi in lattice e quindi non vi è alcuna differenza nell'impiego dei termini tra "lattice" e "schiuma di lattice". il lattice è un'emulsione complessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

