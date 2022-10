Si fa girare per gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa girare per gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TROTTOLA

Significato/Curiosita : Si fa girare per gioco

Grilletto. deriverebbe dalla similitudine col gioco d'azzardo della roulette, in cui si fa girare una ruota, e si scommette su quello che sarà il risultato...

Disambiguazione – se stai cercando il personaggio dei fumetti, vedi trottola (personaggio). la trottola è un giocattolo, solitamente fatto di legno duro, a forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

