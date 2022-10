Sostegno ancorato alla muratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostegno ancorato alla muratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTROTELAIO

Significato/Curiosita : Sostegno ancorato alla muratura

Sesto acuto, sempre a mensola, nelle mura timoleontee a gela. l'arco in muratura conosce in italia il suo uso massiccio inizialmente a partire dagli etruschi...

(porta o finestra). con il termine controtelaio si fa riferimento nella maggior parte dei casi allo specifico controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

