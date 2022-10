Sono una parte dell orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono una parte dell orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIATI

Significato/Curiosita : Sono una parte dell orchestra

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orchestra (disambigua). il termine orchestra nell'antica grecia e a roma designava il luogo (alla...

La sezione fiati, nel linguaggio della musica moderna, indica la sezione di un gruppo musicale, composta da strumenti a fiato, quasi sempre composta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

