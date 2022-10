Salta quando si brinda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salta quando si brinda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAPPO

Significato/Curiosita : Salta quando si brinda

Grottesche manie dello zio, eppure pronuncia parole di affetto per lui e brinda alla sua salute insieme a tutti, così come aveva fatto anche cratchit. prima...

tappo (disambigua). il tappo o turacciolo è un congegno utilizzato per chiudere l'apertura di un contenitore. nel linguaggio comune il termine "tappo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

