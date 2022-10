Riunisce alcuni alunni nelle ore pomeridiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunisce alcuni alunni nelle ore pomeridiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DOPOSCUOLA

Significato/Curiosita : Riunisce alcuni alunni nelle ore pomeridiane

Secondo ciclo o delle università da parte di alunni/studenti in ingresso, attività educative di alunni/studenti con docenti di segmento/ordine di scuola...

