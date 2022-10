Recipienti flosci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti flosci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Significato/Curiosita : Recipienti flosci

Antincendio viene effettuato con elicotteri equipaggiati di benna, un recipiente semirigido che può essere riempito d'acqua facilmente ed in breve tempo...

Il monte otri (in greco: , traslitterato: óthrys) è una montagna della grecia centrale, alta 1726 m.s.l.m.. si trova tra le unità periferiche della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con recipienti; flosci; recipienti col foraggio per il bestiame; recipienti da vendemmia; I recipienti ... per i cani; recipienti di vimini; Vene dilatate e afflosci ate visibili a occhio nudo; Come pneumatici flosci ; Recipienti che si afflosci ano; Un berretto flosci o; Cerca nelle Definizioni