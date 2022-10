Pietre voluminose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre voluminose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MASSI

Significato/Curiosita : Pietre voluminose

Particolare la tricotillomania. i bezoari danno segno di sé quando, divenuti voluminosi, bloccano il transito del contenuto intestinale provocando un ileo meccanico...

massi – arrondissement del benin, nel dipartimento di zou villa massi – frazione di leonessa, in provincia di rieti, lazio danilo massi (1956) – regista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

