Pianta utilizzata in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta utilizzata in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ANETO

Significato/Curiosita : Pianta utilizzata in cucina

Erba fratesca, è una pianta appartenente alla famiglia portulacaceae. commestibile, viene usata in cucina fin dall'antichità. in estate sbocciano piccoli...

Disambiguazione – "aneto" rimanda qui. se stai cercando il monte, vedi picco d'aneto. l'aneto (nome scientifico anethum graveolens l.) è una pianta erbacea... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con pianta; utilizzata; cucina; pianta e carta; pianta aromatica spesso usata su pizze e focacce; Parte capace di emettere radici di una pianta ; Si pianta nella terra; Durante i mesi estivi viene utilizzata come teatro d opera; Una base monocromatica utilizzata per affreschi e dipinti nel Rinascimento; Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali; Viene molto utilizzata nei termometri a liquido; Spezia molto usata nella cucina indiana; Fogli di pasta tipici della cucina italiana; Fogli di pasta tipici della cucina bolognese; Pezze da cucina ; Cerca nelle Definizioni