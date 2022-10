Vi nasce l Oder - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nasce l Oder. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUDETI

Significato/Curiosita : Vi nasce l oder

L'oder (in ceco e in polacco odra, in tedesco oder) è un fiume dell'europa centrale che attraversa la repubblica ceca, la germania e la polonia e sfocia...

Alla seconda guerra mondiale (sudetendeutsche o tedeschi dei sudeti). la catena dei sudeti comprende in particolare i monti dei giganti (in tedesco: riesengebirge... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

