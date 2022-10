Esposta a caldissimi raggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esposta a caldissimi raggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Esposta a caldissimi raggi

Fenomeni meteorologici, mentre nella stratosfera l'ozono assorbe in parte i raggi ultravioletti del sole, estremamente dannosi per la vita. la composizione...

Spiaggia assolata (in bulgaro: , slancev brjag; in inglese sunny beach) è una località situata nel distretto di burgas, lungo la costa del...