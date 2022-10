Erano un metodo di comunicazione utilizzato dai nativi nordamericani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano un metodo di comunicazione utilizzato dai nativi nordamericani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SEGNALI DI FUMO

Significato/Curiosita : Erano un metodo di comunicazione utilizzato dai nativi nordamericani

Nord i nativi americani rimasero prevalentemente popolazioni nomadi o seminomadi. parecchie aree del continente sono ancora popolate da nativi americani;...

Significati, vedi segnali di fumo (disambigua). i segnali di fumo sono probabilmente uno dei metodi più antichi per comunicare. è un tipo di comunicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

