Un elemento chimico del gruppo degli attinidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elemento chimico del gruppo degli attinidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BERKELIO

Significato/Curiosita : Un elemento chimico del gruppo degli attinidi

La chimica per i suoi lavori di sintesi degli attinidi. da questo momento i lantanidi e gli attinidi furono rappresentati su due diverse righe del blocco...

Attinidi: il berkelio fu sintetizzato per la prima volta bombardando americio con particelle alfa (ioni di elio) e fu battezzato berkelio in onore della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

