Elemento chimico il cui simbolo è Co - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento chimico il cui simbolo è Co. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COBALTO

Significato/Curiosita : Elemento chimico il cui simbolo e co

Un elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. un insieme di atomi dello stesso elemento chimico, presi singolarmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cobalto (disambigua). il cobalto è l'elemento chimico di numero atomico 27 e il suo simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con elemento; chimico; simbolo; Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio; Un elemento della compagnia privo d iniziative; elemento chimico il cui simbolo è Tc; elemento chimico il cui simbolo è Mc; Ha per simbolo chimico Li; Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio; L Y del chimico ; Il radio per il chimico ; Un animale simbolo di Gesù per i cristiani; Ha per simbolo chimico Li; Ha per simbolo Y; Arbusto con bacche rosse simbolo natalizio; Cerca nelle Definizioni