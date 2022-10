Dura, compatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura, compatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SODA

Significato/Curiosita : Dura, compatta

Da punteggiature bruno-rossastre, giallastro, al tocco vira al blu. dura, compatta, di colore giallo, al taglio vira al blu. odore: sgradevole di acetilene...

soda – nome in disuso del sale carbonato di sodio soda caustica – nome commerciale della base idrossido di sodio soda – bevanda analcolica gassata soda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

