Dolore muscolare per contrazione involontaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolore muscolare per contrazione involontaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRAMPO

Significato/Curiosita : Dolore muscolare per contrazione involontaria

Improvvisa contrazione involontaria del muscolo, ma può anche essere dovuta ad una rottura parziale della struttura muscolare dovuta ad un trauma. il dolore ai...

I crampi sono dolori muscolari improvvisi e violenti causati dalla contrazione involontaria di uno o più muscoli. il crampo può essere definito anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

