Si concorda per un appuntamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si concorda per un appuntamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : Si concorda per un appuntamento

un appuntamento (c'était un rendez vous) è un cortometraggio del 1976 diretto da claude lelouch, consistente in un unico piano sequenza di guida ad alta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari...

