Con Far... è un arcipelago danese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con Far... è un arcipelago danese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OER

Significato/Curiosita : Con far... e un arcipelago danese

e in danese: færøerne) sono le 18 isole che formano un arcipelago situato al largo delle coste settentrionali dell'europa, tra il mare di norvegia e il...

61°57'15n 6°51'25w / 61.954167°n 6.856944°w61.954167; -6.856944 le fær øer (in italiano anche: isole faroe, feroe o feringe; in faroese: føroyar; e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

