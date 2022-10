Comune umbro con un noto duomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune umbro con un noto duomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORVIETO

Significato/Curiosita : Comune umbro con un noto duomo

Il duomo di perugia, noto anche come cattedrale di san lorenzo, è il principale edificio religioso di perugia, in umbria. è la cattedrale metropolitana...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orvieto (disambigua). orvieto, dal latino urbs vetus ("città vecchia"), è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

