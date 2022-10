Avvolge l osso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvolge l osso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POLPA

Significato/Curiosita : Avvolge l osso

Il tessuto osseo neoformato avvolge i due monconi ossei precedentemente fratturati e progressivamente si trasforma in osso lamellare calcificato. stadio...

Industrie utilizza come materia prima polpa di cellulosa prodotta altrove (ed eventualmente carta di riciclo). la polpa si ottiene dal legno mediante diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con avvolge; osso; avvolge le riviste spedite; Curva che si avvolge su se stessa allargandosi; Macchina che avvolge i prodotti da spedire; Membrana che avvolge i polmoni umani; Posso no essere commessi da chiunque; Rosso in testa; Posso no esserlo i posti in treno; Abitino leggero che si metteva indosso al neonato; Cerca nelle Definizioni