Si appone in calce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si appone in calce.

Soluzione 5 lettere : FIRMA

Significato/Curiosita : Si appone in calce

Un pagliaccio del 2012, su in collina del 2012 (dedicata ai partigiani). nell'agosto del 2021 appone la propria firma in occasione del referendum per...

Con la firma elettronica, la firma grafometrica o la firma digitale. è chiamata comunemente firma digitalizzata o firma scansionata ma pure firma scannerizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

