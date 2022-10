Allacciare con apposite cinghie per sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allacciare con apposite cinghie per sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBRACARE

Altre definizioni con allacciare; apposite; cinghie; sollevare; allacciare di nuovo una relazione; In auto occorre allacciare quelle di sicurezza; Gira solo in apposite piste; Per giocarci si usano tre dita e apposite scarpe; Scorre su apposite guide; Il materiale edilizio che si deve smaltire in apposite discariche; Le cinghie da indossare che reggono lo zaino; Cesta che si fissa alle spalle con due cinghie ; Si grida per sollevare ; Facile da sollevare ; Possono sollevare ilarità; Si usa per sollevare o trascinare pesi;