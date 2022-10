Unità Sanitaria Locale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità Sanitaria Locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USL

Significato/Curiosita : Unita sanitaria locale

Un'azienda sanitaria locale (abbreviato asl) o azienda unità sanitaria locale (ausl) è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi united soccer league. lo usl championship è un torneo calcistico professionistico che si svolge negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Residenza sanitaria Assistenziale; fund: sostegno UE per la crisi economico-sanitaria ; Sigla di un azienda sanitaria ; Sigla di un azienda sanitaria ; locale in stile rustico dove mangiare o bere; Un locale che vende merci; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; Era un caratteristico locale notturno francese;