Uniforme... frazionata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uniforme... frazionata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Uniforme... frazionata

Verso l'integrazione e i klan siano molto più chiusi in loro stessi e frazionati. le fazioni più grandi sono: i knights of the ku klux klan (cavalieri...

Disambiguazione – "divisa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi divisa (disambigua). le uniformi (dette anche divise) sono una tipologia...