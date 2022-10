Ha tre giorni in più di una settimana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha tre giorni in più di una settimana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECADE

Significato/Curiosita : Ha tre giorni in piu di una settimana

Concedere tre giorni di vacanza pagati, e tali giorni devono essere disposti in modo tale da far sì che, assieme ai giorni della festa e ai fine settimana nell'intorno...

Significati, vedi decade (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il periodo di tempo di dieci anni, vedi decennio. una dècade, termine derivante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con giorni; settimana; Tanti sono i giorni dell anno bisestile; Dice Messa tutti i giorni ; Tre giorni prima della Pasqua; Lo sono la maggior parte dei giorni dell anno; Rebus 24129 settimana Enigmistica 4724; Rebus 24114 settimana Enigmistica 4724; Rebus 24113settimana Enigmistica 4724; Rebus 24112 settimana Enigmistica 4724; Cerca nelle Definizioni