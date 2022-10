Il territorio anticamente abitato dagli etruschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il territorio anticamente abitato dagli etruschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUSCIA

Significato/Curiosita : Il territorio anticamente abitato dagli etruschi

Gaio atilio regolo, vinsero i galli boi, appoggiati dagli etruschi. la località fu fortemente abitata in epoca romana, e subì i saccheggi dei goti nel v...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tuscia (disambigua). tuscia era la denominazione attribuita all'etruria dopo la fine del dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

