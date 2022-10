Terra di pasdaran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terra di pasdaran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Potere all'interno dello stato. il corpo dei pasdaran dispone di circa 120 000 uomini suddivisi in forze di terra, aeree e navali; controllano anche delle...

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno...