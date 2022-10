Il serbo Vujadin che fu allenatore di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il serbo Vujadin che fu allenatore di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOSKOV

Significato/Curiosita : Il serbo vujadin che fu allenatore di calcio

vujadin boškov (in serbo: , ipa: [u'jadin 'boko]; begec, 16 maggio 1931 – novi sad, 27 aprile 2014) è stato un allenatore di calcio...

Vujadin boškov (in serbo: , ipa: [u'jadin 'boko]; begec, 16 maggio 1931 – novi sad, 27 aprile 2014) è stato un allenatore di calcio e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

