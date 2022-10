Lo redige il comandante della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo redige il comandante della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DIARIO DI BORDO

Significato/Curiosita : Lo redige il comandante della nave

Francavilla al mare. qui, ospite nella "villa schifanoia" della cugina francesca di ateleta, redige un diario personale, vivendo in armonia con la natura...

Cercando altri significati, vedi diario (disambigua). un diario è una forma narrativa in cui il racconto – reale o di fantasia – è sviluppato cronologicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

