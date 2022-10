Prepara caffè e cappuccini dietro a un bancone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prepara caffè e cappuccini dietro a un bancone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARISTA

Di bibite ecc. barista, barman e bartender sono termini che indicano operatori nel settore bar con mansioni ben distinte. il barista è quella figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Di bibite ecc. barista, barman e bartender sono termini che indicano operatori nel settore bar con mansioni ben distinte. il barista è quella figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con prepara; caffè; cappuccini; dietro; bancone; Si usa per prepara re un aranciata; Arnese per prepara re aranciate e limonate; prepara re, allestire; La prepara zione dei tavoli al restaurant; La città veneta con il caffè Pedrocchi; Un tipo di caffè ; Un caffè ... su rotaia; Possono essere di cereali, caffè , di riso..; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini ; Vi passeggiano i cappuccini ; Lavora tra americani e cappuccini ; Vi si ordinano caffè e cappuccini ; Crostaceo che si dice cammini all indietro ; Il tasto per mandare indietro il film; Un dietro -front; Formazioni linfatiche dietro il naso; Chi prepara bevande e caffè dietro a un bancone ; Sta al bancone e prepara cocktails ing; Il bancone nella hall degli alberghi; Il cameriere dietro il bancone ;