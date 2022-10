Non profano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non profano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACRO

Significato/Curiosita : Non profano

profano è un termine invalso tra gli studiosi della fenomenologia della religione per indicare, nella dicotomia sacro-profano ideata da émile durkheim...

sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico-religioso e antropologico che indica una categoria di attributi e realtà che si aggiungono o significano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con profano; Nient affatto profano ; Si contrappone al profano ; Blasfemo, profano ; profano di cose sacre;