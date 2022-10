Non conoscere o far finta di non conoscere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non conoscere o far finta di non conoscere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IGNORARE

Significato/Curiosita : Non conoscere o far finta di non conoscere

Una modalità di gioco, nel quale il bambino rappresenta mediante simboli qualcosa che non è realmente presente. il gioco del "far finta" ha caratteristiche...

Disinvoltura i propri sentimenti e di difendere i propri diritti senza ignorare quelli altrui». il concetto di assertività è usato nell'ambito dell'approccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

