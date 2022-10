Se è naturale non è in scala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è naturale non è in scala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRANDEZZA

Significato/Curiosita : Se e naturale non e in scala

Minore naturale, alzando di un semitono il vi ed il vii grado: in una scala minore di do, la bemolle e si bemolle, diventano la e si naturali (in fase ascendente)...

"grandezza" coincida con quello di "grandezza fisica scalare", può essere considerato "grandezza" anche un vettore le cui componenti siano grandezze.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con naturale; scala; Inclinazione naturale ; Quella naturale è detta anche caucciù; Parte della storia naturale ; Un bacino naturale senza emissari; Ideò la scala termometrica centigrada; Diede nome a una scala per terremoti; Diede il nome a una nota scala sismica; Diede nome a una scala sismica;