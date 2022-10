È nata in cella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È nata in cella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : APE

Significato/Curiosita : E nata in cella

Stefania cella (milano, ...) è una scenografa italiana. è nata e cresciuta a milano, dove ha studiato teatro e storia dell'arte. ha iniziato la sua carriera...

Disambiguazione – "ape" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ape (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

