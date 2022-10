Locale in stile rustico dove mangiare o bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale in stile rustico dove mangiare o bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAVERNA

Significato/Curiosita : Locale in stile rustico dove mangiare o bere

Un locale che vende merci; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; Era un caratteristico locale notturno francese; Un locale con il botteghino; Tanti sono i giorni dell anno bisestile; Lo stile di Bernini; Sono pari nello stile; Lo stile duro di certi romanzi gialli americani; Un po rustico; Tipico ristorante rustico italiano; Trattorie in stile rustico; Dancing rustico; dove vivono le clarisse; dove ... per Livio; Luoghi dove soggiornano anziani e malati; Disciplina che studia i dove ri dell uomo verso Dio, se stessi e gli altri; Modesta nel mangiare e bere; mangiare il cibo; Il recipiente della carne pronta da mangiare; Si consuma prima di mangiare; Sponde... libere da onde; Soccombere miseramente; Modesta nel mangiare e bere; Non appena libere, scattano;