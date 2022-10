Interseca la navata principale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interseca la navata principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRANSETTO

Significato/Curiosita : Interseca la navata principale

Cristiane che interseca perpendicolarmente all'altezza del presbiterio la navata centrale o tutte le navate. ha in genere la stessa altezza della navata centrale...

Contiene il lemma di dizionario «transetto» wikimedia commons contiene immagini o altri file su transetto transetto, in treccani.it – enciclopedie on... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

