Ginnastica in origine chiamata Contrologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ginnastica in origine chiamata Contrologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILATES

Significato/Curiosita : Ginnastica in origine chiamata contrologia

Grazie all'invenzione di un metodo di allenamento fisico-mentale chiamato contrología che permetteva di escludere la mente dal controllo del corpo e ottenere...

Il metodo pilates, detto anche semplicemente pilates (pronuncia tedesca: [pi'lats]), è un sistema di allenamento sviluppato all'inizio del novecento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

