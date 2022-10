Fiume dei Carpazi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume dei Carpazi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Fiume dei carpazi

Coordinate: 47°00'n 25°30'e / 47°n 25.5°e47; 25.5 i monti carpazi o semplicemente carpazi (ceco, polacco e slovacco: karpaty; ungherese: kárpátok; rumeno:...

Il dnestr (in russo: , traslitterato: dnestr; in bielorusso: ; in ucraino: , traslitterato: dnister; in polacco dniestr; in romeno...