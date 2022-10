Fasullo, contraffatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fasullo, contraffatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POSTICCIO

Significato/Curiosita : Fasullo, contraffatto

Materiale quando è la provenienza dell'atto in sé a essere fasulla, alterata o contraffatta, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati...

Sempre una facilità troppo ovvia, quasi banale tanto da sembrare ambigui e posticci, come se fosse una scusa per coprire una realtà ben più amara. le sue storie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

