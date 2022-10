Enigma di difficile soluzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enigma di difficile soluzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROMPICAPO

Significato/Curiosita : Enigma di difficile soluzione

La soluzione dell'enigma può essere semplificata usando certi condizionali ipotetici. l'ipotesi di boolos risulta tuttavia fallace. la chiave di questa...

Un rompicapo è un passatempo che consiste in un problema o un enigma che mette alla prova l'ingegno di chi è chiamato a risolverlo. esistono numerosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

