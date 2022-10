Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : URANIDE

Significato/Curiosita : Lo e un elemento chimico come il nettunio, il plutonio e l americio

Statunitensi. il tecnezio, il promezio e i primi 6 elementi transuranici, cioè nettunio, plutonio, americio, curio, berkelio e californio, un tempo ritenuti artificiali...

Gli uranidi (uraniidae blanchard, 1845) sono una famiglia di lepidotteri principalmente notturni, appartenente alla superfamiglia geometroidea. comprendono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Gli uranidi (uraniidae blanchard, 1845) sono una famiglia di lepidotteri principalmente notturni, appartenente alla superfamiglia geometroidea. comprendono...