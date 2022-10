Dove vivono le clarisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dove vivono le clarisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONASTERO

Significato/Curiosita : Dove vivono le clarisse

Damiano e diedero inizio a quello che in futuro sarebbero state le clarisse, tra le quali si distinsero sante come caterina da bologna, camilla battista...

Vedi monastero (disambigua). il monastero è un complesso di edifici destinati alle monache o ai monaci di differenti religioni. il lemma "monastero" entra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

