Dona elasticità alla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dona elasticità alla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : ACIDO IALURONICO

Significato/Curiosita : Dona elasticita alla pelle

Organizzazione strutturale dona al tessuto connettivo dermico eccellenti proprietà di robustezza, resistenza, sostegno ed elasticità. il derma viene diviso...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «acido ialuronico» ialurònico, su sapere.it, de agostini. (en) acido ialuronico, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

Altre definizioni con dona; elasticità; alla; pelle; Il Mcdona ld mascotte dell omonima catena; Un nome di Maradona ; Aggrega dona tori di organi; È vietata sulle strisce pedona li; Danno elasticità ai muscoli; In mezzo alla pira; Si porta a spalla ; È composta dal Portogallo e dalla Spagna; Situazione complicata alla francese; pelle dei vertebrati; Segno che viene sulla pelle per una contusione; Un pelle rossa canadese; Tale è la secrezione dell unto della pelle ; Cerca nelle Definizioni