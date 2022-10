Divide la connessione fra più apparecchi ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide la connessione fra più apparecchi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROUTER

Divide la connessione fra piu apparecchi ing

Un router (lett. "instradatore") o commutatore, nelle telecomunicazioni e informatica, nell'ambito di una rete informatica a commutazione di pacchetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 ottobre 2022

